Частота графического процессора карты достигала 2850 МГц.

В Geekbench был обнаружен результат тестирования, предположительно, одной из видеокарт будущей дискретной линейки Intel Battlemage, сообщает Wccftech. В отчёте графический ускоритель проходит под названием Intel Xe Graphics RI, однако идентификатор PCI ID 8086:E20B был ранее замечен в драйвере ядра Linux, он имеет отношение к будущей серии Battlemage и графическому процессору под кодовым обозначением G21.

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Графический процессор видеокарты имеет 160 вычислительных блоков, которые могут быть объединены в 20 ядер Xe2, полагают в Wccftech. Графический процессор был настроен на работу при довольно высокой тактовой частоте 2850 мегагерц. Также рассматриваемый ускоритель оснащался 12 гигабайт видеопамяти. В VideoCardz отметили, что это, скорее всего, не флагманский ускоритель, а одна из видеокарт среднего класса. Предполагается, что флагман получит 16 гигабайт памяти и больше вычислительных блоков.

Источник изображения: Geekbench

Что касается производительности, в OpenCL тесте видеокарта набрала 97943 балла, что на 2% превышает показатели Intel Arc A750 текущего поколения и на 4% меньше показателей RTX 4060 от NVIDIA.

Официально дата выхода видеокарт Intel Battlemage неизвестна, считается, что их могут представить в начале 2025 года. К тому времени производительность может улучшиться за счёт различных доработок и оптимизаций, но уже сейчас в Wccftech оценили производительность как «приличную» для решения среднего уровня.