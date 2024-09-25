Наименования нашли в патче Linux.

В недавнем обновлении ядра Linux сотрудники Intel подтвердили, что Panther Lake — это серия мобильных процессоров, а Diamond Rapids — это серия серверных процессоров Xeon. Информация подтверждает прошлые слухи о том, что процессоры Panther Lake на настольных ПК не появятся, а будут в первую очередь предназначены для ноутбуков, сообщает VideoCardz.

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Архитектура производительных ядер процессоров Intel Panther Lake называется Panther Cove, а ядер в серверных процессорах Diamond Rapids — Panther Cove X. Что касается процессоров для настольных ПК, после слухов об отмене обновления Arrow Lake (Refresh) следующими на настольных ПК после базовых Arrow Lake должны появиться процессоры Nova Lake, будут ли они совместимы с сокетом LGA 1851, неизвестно, архитектура их производительных ядер носит название Coyote Cove.

Источник изображений: Freedesktop.org, VideoCardz

По последним слухам, процессоры Intel Arrow Lake могут оставаться лучшим предложением компании в настольном сегменте около двух лет, до выхода процессоров Nova Lake.