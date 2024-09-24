Это будет значительное обновление.

MSI обновляет пользовательский интерфейс BIOS к выпуску материнских плат AMD X870 — представлен Click BIOS X. Новый BIOS отличается новым «архитектурным дизайном ESA» с улучшенным пользовательским интерфейсом, пятью встроенными темами и ещё более простым управлением режимами. Пользователи смогут переключаться между простым и расширенным режимами, а также иметь легкий доступ к функциям разгона, сообщает VideoCardz со ссылкой на MSI и ITHome.

Источник изображения: MSI

По данным MSI, новый BIOS включает режим разгона EZ, который поддерживает три технологии: Game Boost, AI Boost и EXPO, специально для материнских плат AMD X870. Компания также подтверждает, что CLICK BIOS X будет доступен для материнских плат Intel, поддерживающих профили разгона XMP.

Источник изображения: MSI

Game Boost — это то, что MSI называет простым инструментом разгона процессора одним щелчком мыши. Однако компания не предоставила подробностей о том, как это работает. Кроме того, AI Boost, по сути, обеспечивает разгон встроенного NPU, поскольку будущая платформа Intel будет включать такой чип, а серия AMD — нет.

Источник изображения: MSI

Новый BIOS будет выпущен вместе с серией плат MSI AMD X870, включая MEG X870E GODLIKE, MPG X870E CARBON, MAG X870 TOMAHAWK и PRO X870P-WIFI. Официально запуск запланирован на 30 сентября. Компания не подтвердила выпуск Click BIOS X для плат 600-й серии.