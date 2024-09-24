Поддерживаются материнские платы с подключением кабелей на обратной стороне.

Бренд darkFlash представляет корпус для ПК DY470 ATX с панорамным остеклением и двухкамерной конструкцией, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: darkFlash

Корпус оснащается тремя стеклянными панелями, две из них это фронтальная и боковая панели, третья находится сверху, но не занимает полную площадь, это сегмент, расположенный ближе к боковой панели. Три прозрачные панели обеспечивают обзор на 330 градусов. При создании конструкции корпуса инженеры вдохновлялись бриллиантами тонкой огранки, поэтому дизайн DY470 ATX имеет увеличенное количество граней.

Источник изображения: darkFlash

darkFlash DY470 поддерживает материнские платы ATX с разъёмами на обратной стороне и предлагает ряд конструктивных решений для удобной прокладки кабелей, включая рельефную панель в отсеке блока питания. В числе других преимуществ: комплектный регулируемый кронштейн для видеокарты, возможность установки 360-миллиметровых радиаторов на верхней и боковой панелях, до 10 вентиляторов диаметром 120 миллиметров, двух 3,5-дюймовых накопителей и одного 2,5-дюймового, видеокарт длиной до 410 миллиметров. На передней панели ввода-вывода среди прочего имеется 10-гигабитный порт USB Type-C. В нижней части корпуса располагается выдвижной пылевой фильтр.

Источник изображения: darkFlash

В комплектацию корпуса также выходят четыре ARGB вентилятора, три из них реверсивные и устанавливаются на боковой панели, соединяясь между собой в цепочку без проводов.