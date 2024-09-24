Бренд darkFlash представляет корпус для ПК DY470 ATX с панорамным остеклением и двухкамерной конструкцией, сообщает TechPowerUp.
Корпус оснащается тремя стеклянными панелями, две из них это фронтальная и боковая панели, третья находится сверху, но не занимает полную площадь, это сегмент, расположенный ближе к боковой панели. Три прозрачные панели обеспечивают обзор на 330 градусов. При создании конструкции корпуса инженеры вдохновлялись бриллиантами тонкой огранки, поэтому дизайн DY470 ATX имеет увеличенное количество граней.
darkFlash DY470 поддерживает материнские платы ATX с разъёмами на обратной стороне и предлагает ряд конструктивных решений для удобной прокладки кабелей, включая рельефную панель в отсеке блока питания. В числе других преимуществ: комплектный регулируемый кронштейн для видеокарты, возможность установки 360-миллиметровых радиаторов на верхней и боковой панелях, до 10 вентиляторов диаметром 120 миллиметров, двух 3,5-дюймовых накопителей и одного 2,5-дюймового, видеокарт длиной до 410 миллиметров. На передней панели ввода-вывода среди прочего имеется 10-гигабитный порт USB Type-C. В нижней части корпуса располагается выдвижной пылевой фильтр.
В комплектацию корпуса также выходят четыре ARGB вентилятора, три из них реверсивные и устанавливаются на боковой панели, соединяясь между собой в цепочку без проводов.