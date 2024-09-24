При меньшем количестве потоков и меньшей пиковой мощности, если верить слухам о характеристиках.

На китайских форумах Baidu появился результат многопоточного теста Cinebench R23, предположительно, 14-ядерного (6P+8E) процессора Intel Core Ultra 5 245K, сообщает Wccftech. Никаких подробностей о конфигурации не приводится, только результат — 25495 баллов. Базовая частота процессора 4,2 гигагерца, которую определило ПО, соответствует неофициальным спецификациям, озвученным различными источниками ранее.

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По подсчётам Wccftech, Intel Core Ultra 5 245K опережает Core i5-14600K в этом тесте на 4%. Это может показаться незначительным преимуществом, однако, если верить неофициальным спецификациям, новинка имеет меньше потоков из-за отсутствия технологии Hyper-Threading (HT), работает на более низкой тактовой частоте и при более низкой пиковой мощности: 159 против 181 ватта. Если полученный результат соответствует базовым настройкам, его можно оценить положительно, с профилем «Производительность» преимущество увеличится, а ручная настройка и разгон позволят дополнительно улучшить результаты.

Источник изображения: форумы Baidu, Wccftech

В многопотоке Intel Core Ultra 5 245K на 23% обогнал 8-ядерный 16-поточный AMD Ryzen 7 9700X. В Wccftech полагают, что оба процессора будут находиться в одной ценовой категории, если так, 23-процентное преимущество 245K в многопотоке станет весомым аргументом в его пользу.

Источник изображения: Wccftech

Ожидается, что процессоры Intel Core Ultra 200 для настольных ПК выпустят 24 октября вместе с материнскими платами Z890. Официально это не подтверждено.