Предварительные цены в среднем на 9,5% выше по сравнению с предшественниками.

В каталоге канадского интернет-магазина Shoprbc заметили пять процессоров из ещё не представленной официально настольной серии Intel Core Ultra 2-го поколения Arrow Lake, что подкрепляет слухи о начале продаж чуть больше чем через месяц. Соответственно для покупки эти процессоры сейчас недоступны, однако ритейлер указал предварительные цены, которые по подсчётам Wccftech в среднем на 9,5% выше цен процессоров предыдущей серии Core 14-го поколения, хотя не исключено, что указанные в каталоге цены не соответствуют действительности.

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Так или иначе, очередной листинг указывает, что на старте выпустят пять процессоров во главе с 24-ядерным Intel Core Ultra 9 285K, согласно Wccftech его цена в каталоге, конвертированная в доллары США, составляет 627 долларов. Четыре другие модели это 20-ядерные Ultra 7 265K и KF, 14-ядерные Ultra 5 245K и KF — цены на версии без интегрированной графики 417 и 314 долларов соответственно, версии с интегрированной графикой на 16…17 долларов дороже.

Компания Intel до сих пор не объявила даты презентации и начала продаж настольных процессоров Intel Core Ultra 2-го поколения Arrow Lake. По слухам, презентацию можно ожидать 10 октября, а начало продаж — 24 октября. Вместе с процессорами выпустят материнские платы Intel Z890 с разъёмом LGA 1851, стоит подчеркнуть, что Arrow Lake несовместимы со старым разъёмом LGA 1700, относительно прошлой серии размеры процессоров не изменились, но количество контактов увеличилось.

В Arrow Lake используются новые архитектуры ядер Lion Cove и Skymont, ходят слухи об улучшении контроллера памяти, который потенциально сможет работать с модулями CUDIMM DDR5-9200, DDR5-9600 и в перспективе DDR5-10000.