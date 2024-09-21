Это решения среднего класса для новых процессоров AMD и Intel.

В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заметили заявку на регистрацию 46 материнских плат GIGABYTE с чипсетами Intel B860 и AMD B850 среднего сегмента, сообщает VideoCardz. Официально даты выхода плат на базе перечисленных чипсетов неизвестны. По одному из предположений, платы представят в начале 2025 года, но не исключено, что запуск состоится и раньше.

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В списке насчитывается 31 материнская плата Intel B860 и 15 плат AMD B850. Достаточно плат, которые отличаются друг от друга только лишь некоторыми дополнительными возможностями, например, наличием беспроводного сетевого адаптера Wi-Fi версии 7, 6E или 6, стилистикой, цветовым оформлением и т.п. И в случае Intel и в случае AMD компания GIGABYTE готовит такие модели как AORUS ELITE, AORUS PRO, EAGLE, GAMING X, бюджетные варианты с обозначением, начинающимся на DS3, D3. В списке плат для новой платформы Intel также присутствует модель POWER, а в списке AMD — AI TOP.

По неподтверждённой информации, продажи первых настольных процессоров Intel Core Ultra 2-го поколения за рубежом стартуют 24 октября, вместе с процессорами появятся и материнские платы Z890. AMD уже выпустила новые процессоры Ryzen 9000, они совместимы с существующими платами 600 серии, новые решения флагманского уровня X870E и X870 ожидают в конце сентября. Сроки выхода более доступных плат пока неизвестны.