Компания MSI выпустила бета-версии BIOS AGESA 1.2.0.2 для восьми материнских плат AMD AM5 на базе чипсетов B650 и A620, сообщает Wccftech. MSI отмечает, что бета-версии выпущены для пробного использования, они могут заинтересовать энтузиастов, а рядовым пользователям лучше дождаться стабильных версий, которые ожидаются позже в этом месяце.
Первыми бета-версии BIOS AGESA 1.2.0.2 получают следующие платы MSI:
- MPG B650I EDGE WIFI
- MAG B650 TOMAHAWK WIFI
- PRO B650-A WIFI
- PRO B650-P WIFI
- PRO A620M-E
- PRO A620M-E II
- PRO B650M-B
- PRO B650M-E
Как было замечено ранее, AGESA 1.2.0.2 снижает задержку между кристаллами с ядрами старших процессоров AMD Ryzen 9000, 16-ядерного Ryzen 9 9950X и 12-ядерного Ryzen 9 9900X, что положительно сказывается на производительности. Производительность младших чипов тоже повысят, но несколько иным способом — младшие чипы получили новый режим с повышением базового TDP до 105 ватт — его компания MSI представила ещё в прошлых версиях BIOS AGESA 1.2.0.1a.
В Wccftech отмечают, что BIOS AMD AGESA 1.2.0.1a и более поздних версий также включает предварительную поддержку процессоров AMD Ryzen 9000X3D, выпуск которых ожидается в четвёртом квартале 2024 года.