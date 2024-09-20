Тестовое обновление стало доступно для 8 моделей.

Компания MSI выпустила бета-версии BIOS AGESA 1.2.0.2 для восьми материнских плат AMD AM5 на базе чипсетов B650 и A620, сообщает Wccftech. MSI отмечает, что бета-версии выпущены для пробного использования, они могут заинтересовать энтузиастов, а рядовым пользователям лучше дождаться стабильных версий, которые ожидаются позже в этом месяце.

Первыми бета-версии BIOS AGESA 1.2.0.2 получают следующие платы MSI:

MPG B650I EDGE WIFI

MAG B650 TOMAHAWK WIFI

PRO B650-A WIFI

PRO B650-P WIFI

PRO A620M-E

PRO A620M-E II

PRO B650M-B

PRO B650M-E

На примере материнской платы MPG B650I EDGE WIFI. Источник изображения: MSI

Как было замечено ранее, AGESA 1.2.0.2 снижает задержку между кристаллами с ядрами старших процессоров AMD Ryzen 9000, 16-ядерного Ryzen 9 9950X и 12-ядерного Ryzen 9 9900X, что положительно сказывается на производительности. Производительность младших чипов тоже повысят, но несколько иным способом — младшие чипы получили новый режим с повышением базового TDP до 105 ватт — его компания MSI представила ещё в прошлых версиях BIOS AGESA 1.2.0.1a.

В Wccftech отмечают, что BIOS AMD AGESA 1.2.0.1a и более поздних версий также включает предварительную поддержку процессоров AMD Ryzen 9000X3D, выпуск которых ожидается в четвёртом квартале 2024 года.