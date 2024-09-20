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Moleculo
MSI выпускает бета-версии BIOS AGESA 1.2.0.2 для первых материнских плат AMD AM5
Тестовое обновление стало доступно для 8 моделей.

Компания MSI выпустила бета-версии BIOS AGESA 1.2.0.2 для восьми материнских плат AMD AM5 на базе чипсетов B650 и A620, сообщает Wccftech. MSI отмечает, что бета-версии выпущены для пробного использования, они могут заинтересовать энтузиастов, а рядовым пользователям лучше дождаться стабильных версий, которые ожидаются позже в этом месяце.

Первыми бета-версии BIOS AGESA 1.2.0.2 получают следующие платы MSI:

  • MPG B650I EDGE WIFI
  • MAG B650 TOMAHAWK WIFI
  • PRO B650-A WIFI
  • PRO B650-P WIFI
  • PRO A620M-E
  • PRO A620M-E II
  • PRO B650M-B 
  • PRO B650M-E

На примере материнской платы MPG B650I EDGE WIFI. Источник изображения: MSI

Как было замечено ранее, AGESA 1.2.0.2 снижает задержку между кристаллами с ядрами старших процессоров AMD Ryzen 9000, 16-ядерного Ryzen 9 9950X и 12-ядерного Ryzen 9 9900X, что положительно сказывается на производительности. Производительность младших чипов тоже повысят, но несколько иным способом — младшие чипы получили новый режим с повышением базового TDP до 105 ватт — его компания MSI представила ещё в прошлых версиях BIOS AGESA 1.2.0.1a.

В Wccftech отмечают, что BIOS AMD AGESA 1.2.0.1a и более поздних версий также включает предварительную поддержку процессоров AMD Ryzen 9000X3D, выпуск которых ожидается в четвёртом квартале 2024 года.

#amd #msi #материнские платы #amd am5
Источник: wccftech.com
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