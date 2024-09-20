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Moleculo
Инсайдер назвал шесть процессоров будущей линейки Intel Arrow Lake-HX и их частоты
Пиковый буст у всех не ниже 5,1 гигагерц.

Названо шесть процессоров будущей мобильной линейки Intel Arrow Lake-HX и их частоты при различном уровне нагрузки, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера, известного в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @jaykihn0. Если верить информации, пиковая частота всех перечисленных моделей будет не ниже 5,1 гигагерц (ГГц).

Источник изображения: Vishnu Mohanan, Unsplash (отредактировано)

Процессоры Intel класса HX — это перепрофилированные настольные процессоры в корпусе BGA, которые предназначены для высокопроизводительных игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций. Инсайдер не уточнил количество ядер, классы в рамках серии, к которым относятся перечисленные модели, эти данные различные ресурсы дополняют самостоятельно и, соответственно, информация различается.

Источник изображения: @jaykihn0 в X (заблокирована в РФ), VideoCardz

В VideoCardz считают, что Core Ultra 9 285HX будет 24-ядерным с конфигурацией 8P+16E, сомнения в этом минимальны, инсайдер заявляет, что процессор будет иметь тактовую частоту Boost до 5,5 ГГц и это на 200 мегагерц (МГц) ниже, чем у настольного варианта. Далее говорится о 24-ядерной модели 275HX, к какому классу она относится, Ultra 9 или 7, непонятно, но пиковую частоту ей приписывают 5,4 ГГц.

Intel Core Ultra 7 265HX, предположительно, 20-ядерный процессор (8P+12E), будет настроен на повышение частоты до 5,3 ГГц. А процессоры Core Ultra 5 245HX и 255HX, которые могут получить 20- и 14-ядерную конфигурацию соответственно, будут работать на частотах до 5,2 и 5,1 ГГц, что на 100 МГц ниже, чем у настольного 245K.

Интегрированная графика перечисленных моделей будет содержать 4 или 3 ядра Xe и работать на тактовой частоте в диапазоне 1,8…2,0 ГГц.

Ожидается, что Intel представит процессоры Arrow Lake-HX на выставке CES 2025.

#intel #intel arrow lake-hx
Источник: videocardz.com
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Появились изображения упаковки настольных ЦП Intel Core Ultra 7 и Ultra 5 семейства Arrow Lake
В Сеть попали изображения коробок новых настольных процессоров Intel Core Ultra 200
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