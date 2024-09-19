Корпуса доступны в семи стандартных расцветках плюс весной и летом компания представила не менее трёх новых сочетаний, теперь доступны ещё два варианта оформления.

Thermaltake расширила палитру цветов, доступных в серии компьютерных корпусов The Tower 300, сообщает TechPowerUp. Два новых оформления: светло-серое цвета известняка (Limestone) и тёмно-бежевое с гравийным оттенком (Gravel Sand).

Источник изображения: Thermaltake

Thermaltake The Tower 300 — это серия mATX корпусов с призматической конструкцией вытянутой вверх. Материнская плата в корпусе располагается портами ввода-вывода вверх, соответственно, все остальные компоненты тоже повёрнуты на 90 градусов, по сравнению со стандартным расположением в большинстве традиционных корпусов. Несмотря на относительно небольшие размеры, The Tower 300 могут вместить видеокарты флагманского уровня и крупные радиаторы жидкостных систем охлаждения, вплоть до вариантов типоразмера 420 миллиметров. В числе других преимуществ: модульная конструкция, пылевые фильтры, возможность установки до 8 вентиляторов, трёх 3,5-дюймовых жёстких дисков и т. д.

Источник изображения: Thermaltake

Ранее Thermaltake представила для серии The Tower 300 необычные сочетания цветов Matcha Plum (сочетание светло-зелёного цвета чая маття и сливово-фиолетового), Peach Fuzz (сочетание светло-оранжевого персикового цвета и светло-синего), Bubble Pink (сочетание розового и светло-синего), также корпуса доступны в семи стандартных расцветках чёрной, белой, светло- (Matcha Green) и тёмно-зелёной (Racing Green), жёлтой (Bumblebee), светло-синей (Hydrangea Blue) и бирюзовой (Turquoise).