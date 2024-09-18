По мере приближения к официальному запуску появляется всё больше информации о новинках.

В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) нашли несколько заявок на регистрацию новых материнских плат компанией MSI. В этих заявках компания перечисляет несколько материнских плат AMD X870E и X870, а также дюжину материнских плат Intel Z890, сообщает Wccftech.

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Серия процессоров AMD Ryzen 9000 была выпущена в прошлом месяце, но материнские платы X870E и X870 ещё не поступили в продажу. MSI зарегистрировала в ЕЭК четыре новинки, это:

MEG X870E GODLIKE станет флагманской материнской платой от MSI, а MPG X870E Carbon WiFi — платой среднего класса. Платы MSI MAG X870 Tomahawk WiFi и Pro X870-P WiFi — ещё более доступные решения.

Переходя к материнским платам на чипсете Intel Z890, есть 12 зарегистрированных моделей, а именно:

Возможно, это полная линейка Intel Z890 от MSI, в которую входят модели высокого, среднего и бюджетного класса, включая серии MEG, MPG, MAG и PRO. Отдельно отмечается вариант Unify-X, предназначенный для экстремального разгона памяти.

AMD не подтвердила дату начала продаж материнских плат X870E и X870, однако есть намёки на то, что за рубежом продажи начнутся 30 сентября. В Intel официально не назвали даты выпуска настольных процессоров Core Ultra 2-го поколения и материнских плат Z890, но, если верить слухам, презентация ожидается 10 октября, а старт продаж — 24 октября.