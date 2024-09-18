Ранее P310 были представлены в формате 2230 для портативных консолей.

Micron Technology выпустила твердотельные накопители Crucial P310 2280 Gen 4 NVMe, сообщает TechPowerUp. Новинки — полноразмерная версия выпущенных ранее P310 в формате 2230 для портативных игровых консолей — в формате 2280 они подходят для настольных компьютеров, ноутбуков и игровой консоли PlayStation 5. Будут доступны модели объёмом до 2 терабайт со скоростью чтения и записи до 7100 и 6000 мегабайт в секунду (МБ/с) соответственно — накопители на 40% быстрее решений из серии Crucial P3 Plus.

Источник изображения: Micron, TechPowerUp

Судя по всему, производитель не уточнил используемый тип памяти и контроллер, но в Tom’s Hardware полагают, что «начинка» полноразмерных Crucial P310 аналогична таковой в P310 формата 2230 — на это указывают идентичные скоростные характеристики. В компактных P310 используется фирменная 232-слойная флэш-память QLC от Micron и контроллер Phison E27T.

Специалисты высоко оценивают данное сочетание, заявляя, что Phison E27T имеет высокую тактовую частоту, энергоэффективен и хорошо работает с быстрой 232-слойной QLC от Micron. «Флэш-память QLC от Micron, которая также используется в P3 Plus, является одним из самых сильных решений, которые мы видели», — пишет Tom’s Hardware.