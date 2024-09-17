Появились чёрные и белая модели.

Компания Zotac обновила линейку видеокарт Twin Edge двухвентиляторными NVIDIA RTX 4070 с видеопамятью GDDR6. Появились три новые модели, две в чёрном и одна в белом цвете, отличаются наличием заводского разгона. Все модели в длину занимают 236,7 миллиметров, в толщину 2,2-слота расширения, оснащаются 8-контактным разъёмом дополнительного питания.

Источник изображения: Zotac

Немаловажный вопрос, как отличить новые GDDR6 версии видеокарт Zotac от оригинальных версий с видеопамятью GDDR6X — такая возможность есть — как минимум, спереди на коробках присутствует отметка 12GB GDDR6. Отличается и артикул, например, у оригинальной RTX 4070 Twin Edge с видеопамятью GDDR6X это ZT-D40700E-10M; у новой GDDR6-версии артикул ZT-D40740E-10M — всё можно увидеть на сайте компании.

Источник изображения: Zotac

В VideoCardz утверждают, что в Китае на коробках новинок тип памяти не указывается, видимо, от региона к региону упаковка может отличаться, поэтому нужно проверять версию сразу по нескольким признакам.