Есть исправления для Warhammer 40,000: Space Marine 2, FINAL FANTASY XVI и другие.

AMD выпустила набор программного обеспечения (ПО) Adrenalin с поддержкой и оптимизациями для Frostpunk 2, God of War Ragnarök и обновлённой версии The Sims 4 с DirectX 11.

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Это предварительная версия ПО под номером 24.20.11.01, не имеющая статуса WHQL, но прошедшая все необходимые для этого тесты, как утверждает компания. Два первых наименования в списке — новинки, которые станут доступны игрокам на ПК в ближайшее время, либо, в случае с Frostpunk 2, станут доступны уже сегодня владельцам более дорогого делюкс-издания. Так, для владельцев базового издания Frostpunk 2 станет доступен 20 сентября. Что касается God of War Ragnarök, релиз запланирован на 19 сентября, предзагрузка станет доступна сегодня.

Возвращаясь к новому драйверу AMD, кроме поддержки новых игр в него внедрили новые профили: появилась поддержка Radeon Boost для FINAL FANTASY XVI, профили HYPR-RX для Black Myth: Wukong, Creatures of Ava и God of War Ragnarök.

Были исправлены: вылеты и зависания драйвера во время игры и при загрузках некоторых карт в Warhammer 40,000: Space Marine 2, FINAL FANTASY XVI; проблемы со слишком тёмными тенями и блеклыми цветами в Black Myth: Wukong при настройке глобального освещения на уровне средне (Medium) и выше; проблемы, вызывающие артефакты в Ghost of Tsushima при записи и трансляции средствами ПО Adrenalin с включённым HDR; проблемы, приводящие к внезапному выходу компьютера из «сна»; рассинхронизация изображения и звука в видео, записанных с использованием кодека AV1 и средств ПО Adrenalin.