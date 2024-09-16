Будущую новинку сравнили с аналогичной платой на базе чипсета AMD X870.

В VideoCardz сравнили материнскую плату MSI MPG X870E Carbon WIFI и аналогичную модель для платформы Intel LGA 1851 на базе чипсета Z890 — её фотографии накануне были замечены в Сети.

Внешне дизайн и компоновка плат во многом выглядят практически идентично, обе выполнены преимущественно в чёрном цвете, оснащены крупными радиаторами для охлаждения подсистемы питания, двумя 8-контактными разъёмами для питания процессора, дополнительным 8-контактным разъёмом для питания слотов PCIe, радиаторами для M.2 накопителей.

MSI Z890 (слева) и MSI X870 (справа) MPG Carbon. Источник изображений: MSI, VideoCardz

Похоже, что обе платы также будут оснащаться проводными 2,5- и 5-гигабитными сетевыми адаптерами, а также беспроводным адаптером Wi-Fi 7. Одно из отличий было найдено на панели ввода-вывода: плата на базе чипсета AMD X870 предлагает по два USB-C с пропускной способностью 40 и 10 гигабит в секунду (Гбит/с) плюс девять USB-A 10 Гбит/с, а плата Intel Z890 — два порта Thunderbolt (версия пока неизвестна), один USB-C 10 Гбит/с и десять USB-A 10 Гбит/с.

Источник изображений: MSI, VideoCardz

Ожидается, что платы AMD X870 станут доступны 30 сентября, хотя, по некоторым другим сведениям, это может произойти и на несколько дней раньше. Что касается плат Intel Z890, они должны появиться вместе с первыми настольными процессорами Core Ultra 2-го поколения к концу октября, предположительно, старт продаж за рубежом запланирован на 24 октября. Ранее инсайдеры назвали пять процессоров, которые появятся первыми, и их основные характеристики, флагманом линейки станет 24-ядерный Core Ultra 9 285K (во всяком случае, на старте).