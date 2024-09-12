Похоже, это был инженерный образец.

Intel Core Ultra 7 265KF недавно был замечен в базе данных бенчмарка Chaos V-Ray, сообщает Guru3D. Средняя оценка процессора составила 33153 по результатам двух зарегистрированных отчётов. Эта оценка ставит процессор в один ряд с парой 18-ядерных Intel Xeon Gold 6154, одним 24-ядерным AMD Ryzen Threadripper 3960X и одним 48-ядерным AMD EPYC 7R32. Что касается потребительских решений, 24-ядерный (8P+16E) Core i9-14900K находится выше с оценкой 35399 баллов, а 20-ядерный (8P+12E) Core i7-14700KF в среднем набирает 34541 балл.

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Intel Core Ultra 7 265KF — это 20-ядерный процессор (8P+12E) с турбо-частотой на уровне 5,5 гигагерц (ГГц). Тестовые отчёты указывают на максимальную частоту около 5,0 ГГц — запас для улучшения результатов есть.

Источник изображения: Chaos V-Ray, Guru3D

V-Ray Benchmark — широко используемый инструмент для оценки производительности рендеринга. Он позволяет пользователям тестировать скорость своей системы, используя центральный процессор, видеокарту NVIDIA или их комбинацию. Оценки предоставляются пользователями без информации о наличии разгона и других настройках, поэтому к ним стоит относиться скептически.