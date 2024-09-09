Подробности ожидаются в этом месяце.

Китайский брэнд FEVM разрабатывает мини-ПК с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуков, сообщает VideoCardz со ссылкой на пользователя Reddit под псевдонимом mentalsojin2, который утверждает, что получил эту информацию от производителя. В числе недавних новинок FEVM мини-ПК и платформы с видеокартами AMD Radeon RX 6600M и NVIDIA GeForce RTX 4060 для ноутбуков, дизайн компьютеров напоминает Apple Mac Studio, отмечают в VideoCardz.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

Текущие решения FEVM нельзя назвать дешёвыми, а вариант с ноутбучной NVIDIA GeForce RTX 4090 на борту будет ощутимо дороже. Так, платформа для досборки с мобильной видеокартой RTX 4060, но без процессора, оперативной памяти и устройств хранения оценивается примерно в 960 долларов США.

Прототип мини-ПК с мобильной NVIDIA GeForce RTX 4090.

Источник изображения: FEVM; mentalsojin2, Reddit; VideoCardz

Кроме этого, если текущие модели помещаются в 2,5-литровый корпус, то мини-ПК с флагманской мобильной видеокартой NVIDIA потребуется корпус объёмом 4 литра, в частности, чтобы разместить более мощное охлаждение: энергопотребление мобильной RTX 4090 можно настроить в диапазоне 80…175 ватт, в то время как RTX 4060 для ноутбуков настраивается в диапазоне 35…140 ватт. Ноутбучная RTX 4090 оснащается графическим процессором, в котором активно 9728 ядер CUDA, а также 16 гигабайтами видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной.

Подробности о новом мини-ПК FEVM ожидаются в этом месяце.