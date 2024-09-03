Прибавка до 150 ватт относительно текущего поколения.

Энергопотребление NVIDIA GeForce RTX 5090 составит около 600 ватт, RTX 5080 около 400 ватт, последняя будет на 10% быстрее RTX 4090, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера @kopite7kimi в социальной сети X (заблокирована в РФ). Инсайдер не уточнил, относятся ли названные показатели энергопотребления к TDP или TGP (полная мощность), а также в каких сценариях RTX 5080 покажет 10-процентное преимущество над флагманом текущего поколения.

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Если верить слуху и допустить, что названная мощность всё-таки относится к показателю TGP, NVIDIA GeForce RTX 5090 прибавит 150 ватт относительно RTX 4090, а мощность RTX 5080 относительно предшественника увеличится на 80 ватт. Предполагается, что видеокарты сохранят 16-контактный разъём питания 12V-2x6, который способен передать до 600 ватт энергии.

Когда NVIDIA представит новые игровые видеокарты, неизвестно, по предположениям, презентация может состояться в конце этого года или начале следующего.