Чем выше класс видеокарты, тем больше разница.

Энергопотребление всех будущих видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 увеличится относительно их аналогов в текущем семействе Ada Lovelace, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию инсайдера @kopite7kimi в социальной сети X (заблокирована в РФ). Инсайдер не называет конкретных величин, но отмечает, что разница в энергопотреблении у видеокарт высокого класса будет больше, чем у видеокарт начального уровня.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

Информации о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50 по-прежнему очень мало, что касается энергопотребления, ранее новинки внезапно появились в онлайн-калькуляторе мощности блока питания компании Seasonic. Неизвестно, насколько данные Seasonic соответствовали реальным, вполне возможно, что это были просто заполнители. Так или иначе, энергопотребление видеокарт GeForce RTX 50 в калькуляторе было выше от 20 до 55 ватт.

Инсайдер не уточняет, идёт ли речь только о настольных видеокартах или в целом о всей линейке. В последнем случае информация несколько не соответствует предыдущим слухам о том, что лимит мощности мобильной NVIDIA GeForce RTX 5060 будет снижен со 140 до 115 ватт.

За последнее время не появилось никаких официальных новостей о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50. Инсайдеры ожидают запуск новой линейки либо в конце этого года, либо в начале следующего.