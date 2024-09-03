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Moleculo
Intel Core Ultra 9 285K на 14% опередил AMD Ryzen 9 9950X в многопоточном тесте Geekbench
Процессор тестировался на топовой плате ASUS ROG Maximus Z890 APEX.

Источник изображения: Thufeil M, Unsplash

Intel Core Ultra 9 285K ещё официально не представлен, как и другие процессоры настольного семейства Arrow Lake-S, однако в Geekbench продолжают появляться результаты будущих новинок. На этот раз Intel Core Ultra 9 285K был протестирован с флагманской материнской платой ASUS ROG Maximus Z890 APEX и оперативной памятью DDR5-7200. Судя по телеметрии Geekbench, процессор достигал своей пиковой частоты 5,7 гигагерц. Результаты отличные: 3420 баллов в одноядерных и 23376 баллов в многоядерных тестах.

Источник изображения: Geekbench

По подсчётам Wccftech, рассматриваемый одноядерный результат Intel Core Ultra 9 285K на 2% лучше результата AMD Ryzen 9 9950X, многоядерный результат — на 14% лучше. Также будущий настольный флагман Intel до 12% опережает Core i9-14900K.

Источник изображения: Wccftech

Ожидается, что первые настольные процессоры Intel Arrow Lake-S представят в первой половине октября, а выпустят во второй. Сначала появятся разблокированные для разгона модели, а вместе с ними и материнские платы флагманского уровня на чипсете Intel Z890 — это совершенно новая платформа LGA 1851.

#intel #процессоры
Источник: wccftech.com
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Процессор Intel Core Ultra 9 285K протестировали на плате Asus ROG Maximus Z890 APEX
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