NVIDIA является ведущим разработчиком аппаратного обеспечения в области искусственного интеллекта.

NVIDIA обновила значок GeForce RTX, наносимый на упаковку (или корпус) видеокарт и готовых компьютеров, в состав которых входят данные графические решения, добавив надпись Power Advanced AI, сообщает TechPowerUp. NVIDIA является ведущим разработчиком аппаратного обеспечения в области ускорения искусственного интеллекта (ИИ), даже самые доступные видеокарты GeForce RTX включают в себя тензорные ядра, которые ускоряют работу ИИ, отмечают специалисты.

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В то время как AMD, Intel и другие производители процессоров внедряют нейронные блоки NPU в свои процессоры для ускорения ИИ, компания NVIDIA продвигает свои видеокарты и брэнд RTX AI, как значительно более производительные решения, способные выполнять гораздо более сложные задачи.

Обновлённый значок NVIDIA GeForce RTX. Источник изображения: NVIDIA и TechPowerUp

У NVIDIA пока нет процессора с нейронным блоком для потребительских компьютеров, но ходят слухи о разработке подобного чипа в партнёрстве с MediaTek. Компании совместно работают в разных направлениях, в частности, что касается мониторов, недавно MediaTek получила возможность реализовывать полную поддержку технологий G-SYNC в своих скалерах.