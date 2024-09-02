В серии вошли видеокарты RTX 4070 SUPER, 4070 Ti SUPER и 4080 SUPER.

Palit и Gainward (входящая в состав Palit Group) представили SFF-Ready видеокарты NVIDIA — более компактные варианты, отвечающие требованиям NVIDIA для применения в SFF-сборках, сообщает VideoCardz.

Palit GeForce RTX 4080 SUPER Infinity 3 OC. Источник изображений: Palit

Внешне видеокарты очень похожи (если не идентичны), они выполнены в чёрном цвете с простым дизайном без подсветки, используются трёхвентиляторные системы охлаждения в толщину занимающие примерно 2,5 слота расширения. В длину видеокартам потребуется около 294 миллиметров свободного пространства. Конструкцию нельзя назвать короткой, но размеры соответствуют требованиям NVIDIA для SFF-сборок.

Gainward GeForce RTX 4080 SUPER Python III. Источник изображений: Gainward

Серия видеокарт Palit называется Infinity 3, в случае Gainward серию назвали Python III, в каждой представлено по шесть моделей — это варианты видеокарт RTX 4070 SUPER, 4070 Ti SUPER и 4080 SUPER. Есть варианты, работающие на частотах в соответствии со стандартными спецификациями, и варианты с небольшим заводским разгоном, отмеченные аббревиатурой OC в названии.

В продаже новинки должны появиться в ближайшее время.