Информация включает количество ядер процессора, графики, уровни мощности.

Несколько конфигураций процессоров Intel Panther Lake нашли в коде файлов загрузчика с открытым исходным кодом Coreboot, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников. По последним слухам, Panther Lake — это семейство потребительских процессоров для ноутбуков, которые появятся после Arrow Lake в 2025 году или позже. Всего найдено четыре конфигурации с базовой мощностью на уровне PL1 от 15 до 45 ватт и с суммарным количеством ядер от 8 до 16.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Самым младшим из найденных является 8-ядерный процессор с конфигурацией производительных, эффективных и маломощных ядер 4P+0E+4LPE. Мощность этого процессора на уровне PL1 составляет 15 ватт, на уровне PL2 она может повышаться до 54 ватт. Скорее всего, этот процессор имеет отношение к подклассу, обозначаемому Intel на сегодняшний день литерой U.

Источник изображения: репозиторий Coreboot, VideoCardz

Следом идут три 16-ядерных процессора с одинаковой конфигурацией процессорных ядер 4P+8E+4LPE, но разной мощностью и разной интегрированной графикой. Две модели из трёх работают на базовой мощности 25 ватт, но, судя по всему, относятся к разным классам. К подклассу H отнесли вариант с интегрированной графикой, включающей 4 вычислительных блока Xe 3-го поколения, как и у рассмотренного первым процессора, отнесённого к классу U. Мощность этого процессора на уровне PL2 повышается до 80 ватт. К подклассу P отнесли процессор с более производительной интегрированной графикой, включающей 12 вычислительных блоков Xe3, также он отличается меньшими лимитами мощности на повышенных уровнях, 64 ватта на уровне PL2.

Источник изображения: репозиторий Coreboot, @jaykihn0 в соцсети X (заблокирована в РФ), VideoCardz

Последняя из найденных конфигураций с 16-ю ядрами и базовой мощностью 45 ватт лишена интегрированной графики — её отнесли к классу H. Для этого варианта мощность на уровне PL2 неизвестна, вероятно, она выше, чем у других. Данная конфигурация, скорее всего, нацелена на мощные игровые ноутбуки с дискретной графикой.

В VideoCardz отмечают, что Intel Panther Lake имеет немного более высокие ограничения пиковой мощности PL4, по сравнению с серией последнего поколения. В прошлом месяце Intel объявила об успешном запуске операционной системы на тестовых образцах Panther Lake.