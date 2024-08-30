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Moleculo
AMD Ryzen 5 7600X3D стал очередным эксклюзивом американской торговой сети Micro Center
Предыдущий эксклюзив — Ryzen 5 5600X3D.

Слухи подтвердились, AMD представила 6-ядерный 12-поточный процессор Ryzen 5 7600X3D с дополнительной кэш-памятью 3D V-Cache, но есть нюанс — это снова эксклюзив американской торговой сети Micro Center. Отдельно процессор стоит 299 долларов США, но для тех, кто собирает компьютер с нуля, выгоднее взять его в составе комплекта со значительной скидкой, сообщает Tom’s Hardware. Для справки, комплект с этим процессором, материнской платой ASUS TUF Gaming B650-Plus и 32 гигабайтами оперативной памяти DDR5-6000 в Micro Center предлагают за 449,99 долларов США.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

Процессор AMD Ryzen 5 7600X3D работают на частоте в диапазоне 4,1…4,7 гигагерц. Ключевой особенностью процессора является большой кэш 3-го уровня объёмом 96 мегабайт, в то время Ryzen 5 7600X предлагает 32 мегабайта. Увеличенный кэш должен оказать значительное положительное влияние на производительность в играх. Но в отличие от 7600X новый 7600X3D не поддерживает разгон ядер процессора, множитель заблокирован, тем не менее, некоторые производители материнских плат предлагают различные дополнительные оптимизации для повышения производительности 3D V-Cache процессоров.

#amd #процессоры
Источник: tomshardware.com
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