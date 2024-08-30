Это 8-ядерные мобильные процессоры.

По слухам, процессоры AMD семейства Krackan Point будут поддерживать LPDDR5X-8000, т.е. более быструю память, чем процессоры Strix Point, сообщает VideoCardz со ссылкой на аккаунт менеджера китайского подразделения Lenovo в Weibo. При этом процессоры позиционируются как более доступное решение, по сравнению со Strix Point. Они также будут основаны на архитектурах Zen 5/5c и RDNA 3.5, получат интегрированный NPU. Разница в максимальном количестве процессорных ядер и вычислительных ядер интегрированной графики: до 8 ядер в обоих случаях.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

Ожидается, что AMD анонсирует Krackan Point вместе со Strix Halo на выставке CES 2025 в начале следующего года. Процессоры Strix Halo должны быть ориентированы на мобильные рабочие станции, это должны быть первые чиплетные мобильные APU AMD с интегрированной графикой настольного уровня. Им также приписываю поддержку памяти LPDDR5X-8000, однако, как утверждают некоторые инсайдеры, общая шина памяти у Strix Halo будет 256-битной.

Источник изображения: VideoCardz