Тогда лучшей моделью в серии AMD Radeon RX 5000 была RX 5700 XT.

Ещё один довольно надёжный инсайдер заявил, что AMD не будет нацелена на флагманский сегмент видеокарт в своей будущей линейке на базе архитектуры RDNA 4, которая, предположительно, получит обозначение Radeon RX 8000. Так, китайский блогер Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包) утверждает, что видеокарты RDNA 4 будут позиционироваться также, как видеокарты RDNA 1-го поколения, т.е. серия Radeon RX 5000. Тогда лучшей видеокартой серии была RX 5700 XT, в VideoCardz полагают, что в будущей RX 8000 лучшая видеокарта также может получить название RX 8700 XT, но инсайдер этого не подтверждает, как и цифровое обозначение серии в целом.

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По информации блогера, основной упор в будущей серии видеокарт AMD сделает на снижении цен, также ходят слухи, что RDNA 4 станет намного лучше в трассировке лучей, что позволит лучшей видеокарте будущей линейки полноценно конкурировать в играх с такими моделями, как NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080.

Ожидается два графических процессора AMD RDNA 4: Navi 44 и Navi 48. Navi 44 — графический процессор более низкого уровня, который планируется выпустить во втором квартале следующего года, а Navi 48 может быть анонсирован на выставке CES. Ранее инсайдеры утверждали, что AMD разрабатывала сложный чиплетный графический процессор RDNA 4 флагманского уровня, но его отменили.