Ещё один фактор, ограничивающий производительность новых процессоров.

По неофициальной информации, AMD работает над решением проблемы, которая негативно сказывается на задержке между кристаллами с процессорными ядрами (CCD) в Ryzen 9 9950X и 9900X, сообщает Wccftech со ссылкой на ряд источников, включая блогера Geekerwan, который впервые рассказал об этом на платформе bilibili.

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В обзоре AMD Ryzen 9 9950X от AnandTech было обнаружено, что новые процессоры AMD Zen 5 имеют значительно более высокую задержку между CCD по сравнению с предшественниками, несмотря на одинаковую конструкцию кристалла ввода-вывода и Infinity Fabric. Так, Ryzen 9 9950X имеет почти вдвое большую задержку между CCD по сравнению с Ryzen 9 7950X. Это ещё один фактор, ограничивающий производительность новых процессоров с двумя CCD.

Считается, что более высокая задержка между CCD связана не с конструкцией кристалла, а с незавершёнными программными оптимизациями: в BIOS и программном стеке набора микросхем. AMD исправит недочёты с помощью обновления BIOS, которое должно выйти в ближайшие месяцы, пишет Wccftech.

На неделе Microsoft выпустила необязательные обновления для Windows 11 23H2 с дополнительными оптимизациями для процессоров AMD Ryzen 9000, портированными из ещё не выпущенной Windows 11 24H2. В тестовых сборках последней новые процессоры показывали на 10…11% более высокую игровую производительность.