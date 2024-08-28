Достойный результат, но игровую производительность он не отражает.

В базе данных бенчмарка CompuBench появились результаты тестирования интегрированной графики Intel Arc 140V одного из процессоров Lunar Lake, сообщает VideoCardz. Графика показала отличные результаты в OpenCL, опередив Intel Arc A370M, AMD Radeon 780M, NVIDIA GeForce GTX 1650 и AMD Radeon RX 6400, однако эти результаты не подходят для оценки игровой производительности, отмечает ресурс, тесты ориентированы на вычислительную нагрузку, которая, например, свойственна задачам обработки видео и другим. Тем не менее, результат действительно достойный.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Intel Arc 140V относится к семейству графических решений Battlemage нового поколения и содержит 8 ядер Xe2-LPG. Протестированный экземпляр работал на частоте до 2 гигагерц, для нужд графики было выделено 8 гигабайт памяти. По предположениям VideoCardz, тестируемым процессором был Core Ultra 7 268V или Core Ultra 7 266V.

Источник изображения: CompuBench

Intel собирается представить процессоры Lunar Lake 3 сентября.