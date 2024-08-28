В Cinebench R23 производительность до 13% выше.

Ранее в Сети появлялись слухи о планах AMD повысить базовую мощность процессоров Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X с 65 до 105 ватт. Официально этого пока не произошло, однако материнские платы MSI в недавнем обновлении BIOS AGESA 1.2.0.1. получили режим под названием TDP to 105W, который позволяет повысить теплопакет процессоров до указанной величины, сообщает VideoCardz со ссылкой на пользователя социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @kuroberumo. На Ryzen 7 9700X это позволило повысить оценку в многопоточном тесте Cinebench R23 на 13%.

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В Wccftech считают, что подобная опция всё ещё может быть официально представлена AMD в будущем, предположительно, в следующих обновлениях BIOS AGESA 1.2.0.2. Это позволит ощутимо поднять производительность в пару кликов. Такой шаг со стороны AMD может быть связан с желанием повысить производительность относительно прошлого поколения процессоров.

Источник изображения: @kuroberumo, X (заблокирована в РФ)

Производительность процессоров AMD последних поколений можно повысить уже сейчас: стало доступно обновление для Windows 11 23H2 с оптимизациями из ещё не выпущенной в релиз сборки 24H2. Судя по тестам, в среднем можно ожидать прироста около 10…11% на процессорах Zen 5 и Zen 4.