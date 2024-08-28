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Moleculo
В Сети замечено упоминание процессоров Intel Arrow Lake Halo для мобильных рабочих станций
Возможно, компания готовит конкурента серии AMD Strix Halo.

В Сети были обнаружены свежие записи с упоминанием тестовой платформы Intel Arrow Lake Halo для мобильных рабочих станций, сообщает Wccftech со ссылкой на базу данных nbd.ltd, которая в последнее время часто используется энтузиастами для поиска неанонсированных продуктов. По предположениям, это может быть ответ на мобильные процессоры AMD Strix Halo, которые, согласно слухам, тоже предназначены для мобильных рабочих станций и предложат интегрированную графику с производительностью на уровне дискретных видеокарт.

Источник изображения: Vishnu Mohanan, Unsplash (отредактировано)

Слухи о процессорах Intel Arrow Lake Halo берут начало ещё в 2022 году, пишет ресурс. Тогда предполагалось, что эти процессоры будут сочетать P-ядра Lion Cove, E-ядра Skymont, более производительную интегрированную графику GT3 с дополнительным кэшем 4-го уровня. Конструкция процессора насчитывала пять кристаллов, а топовой конфигурацией считалась 14-ядерная (6P+8E), с интегрированной графикой, содержащей 20 ядер Xe-LPG. Для сравнения, мобильная дискретная видеокарта Arc A550M предлагает 16 Xe-ядер, а Arc A730M — 24 Xe-ядра.

Источник изображения: nbd.ltd, Wccftech

Считалось, что процессоры Intel Arrow Lake Halo не увидят свет, поскольку новых слухов о них за последнее время не появлялось. Теперь специалисты не исключают, что платформа всё же может разрабатываться для усиления конкуренции с AMD в сегменте мобильных рабочих станций.

Первые настольные процессоры Intel Arrow Lake компания планирует выпустить в этом году, появятся первые материнские платы с разъёмом LGA 1851 на базе чипсетов Z890. Более доступные процессоры и материнские платы, скорее всего, представят в начале следующего года, как и варианты процессоров для ноутбуков.

#intel #процессоры
Источник: wccftech.com
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