Оптимизация кэша и задержки улучшает производительность более чем на 20%.

Компания Intel рассказала на конференции Hot Chips 2024, что задержка между кластерами с разными типами ядер в процессорах Lunar Lake снизилась в три раза, по сравнению с Meteor Lake, сообщает Wccftech. В одном из рассматриваемых сценариев P-ядра Lunar Lake демонстрируют меньшую задержку при различных размерах буфера в диапазоне от 2 килобайт (КБ) до 100 мегабайт (МБ). В случае с ядрами LP-E процессоры Lunar Lake и Meteor Lake демонстрируют одинаковую задержку до размера буфера 32 КБ, но по мере дальнейшего увеличения Lunar Lake выигрывает до 150%.

Источник изображения: Intel, Wccftech

Одна из ключевых причин снижения задержки: увеличение пропускной способности маломощных ядер Lunar Lake до 2,8 раз относительно Meteor Lake. На диаграмме согласованности межкластерной задержки показано, что средняя задержка P-ядер Lunar Lake составляет около 25 наносекунд (нс), LP-E ядер — около 55 нс. Это в 3 раза лучше, чем у процессоров Meteor Lake.

Источник изображения: Intel, Wccftech

В процессорах Intel Lunar Lake улучшено использование потоков, что приводит к более эффективному использованию основного кластера и повышению производительности многопоточных приложений, несмотря на меньшее количество ядер у процессоров Lunar Lake. Однопоточная производительность Lunar Lake тоже выше, а уровень Meteor Lake процессоры могут демонстрировать при вдвое меньшей мощности.

Источник изображения: Intel, Wccftech

В числе перечисленных преимуществ процессоров Lunar Lake: вдвое большая производительность на ватт; прирост производительности интегрированной графики до 50%; мощность SoC до 40% меньше.