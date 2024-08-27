Новое окно может раздражать, а для выхода из учётной записи потребуется дополнительный клик.

Microsoft тестирует в бета-версии Windows 10 (19045.4842) новое меню профиля пользователя в «Пуск», аналогичное тому, что внедрили в Windows 11 с недавними обновлениями.

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В отличие от предыдущего меню, которое сразу позволяло выйти из учётной записи, новое показывает информацию о таких сервисах Microsoft, как OneDrive и Microsoft 365, а также содержит ссылку на учётную запись Microsoft. Чтобы выйти из учётной записи, потребуется нажать на кнопку с троеточием в правой верхней части всплывающего окна — сделать лишний клик, что может раздражать. В gHacks считают, что это очередная попытка продвижения Microsoft 365.

В числе других изменений рассматриваемой сборки: кнопка профиля переместилась из верхней части боковой панели меню «Пуск» в нижнюю часть; небольшой редизайн приложения «Настройки» с более красочными значками.

Поддержка большинства редакций Windows 10 прекратится в следующем году.