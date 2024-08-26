Судя по тизеру, будут варианты с разным размером дисплея.

Игровой бренд Red Magic готовится представить игровые планшеты Red Magic Gaming Pad. Судя по опубликованному тизеру, появится два варианта с разными размерами дисплея, сообщает GSMArena со ссылкой на официальный аккаунт брэнда в социальной сети Weibo. Преемников прошлогоднего планшета Red Magic представят в Китае 5 сентября.

Источник изображения: Red Magic

В тизерах, подтверждающих дату презентации планшетов, ничего не говорится о технических характеристиках устройств. В других материалах журналистам удалось найти информацию о том, что Red Magic Gaming Pad будет оснащён чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, как и смартфон Red Magic 9S Pro. Планшеты, скорее всего, получат агрессивный дизайн, типичный для игровых устройств.

Чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 включает в себя восьмиядерный процессор с одним «супер-ядром» ARM Cortex-X4, которое может работать на частоте до 3,4 гигагерц (ГГц). В чип интегрирована графика Adreno 750 с частотой до 1 ГГц.