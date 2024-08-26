GaN транзисторы эффективнее, позволят упростить и оптимизировать внутреннюю компоновку БП, обеспечив при этом снижение температур и уровня шума.

Компания ASUS привезла на выставку Gamescom 2024 новые блоки питания с МОП-транзисторами из нитрида галлия (GaN): ROG THOR III Titanium мощностью 1600 ватт и ROG Strix Platinum мощностью 1000 ватт, — сообщает OC3D.

ASUS утверждает, что GaN-транзисторы до 30% более эффективны, чем стандартные, что, в частности, позволяет упростить и оптимизировать внутреннюю компоновку блоков питания (БП), обеспечив при этом снижение температур и уровня шума.

Источник изображения: Phil Reid, Unsplash (отредактировано)

Оба блока ASUS отвечают требованиям стандартов Intel ATX 3.1 и PCIe 5.1, компания также усовершенствовала блоки, добавив специальный 2-контактный разъём для датчика напряжения разъёма питания 12V-2x6. Это позволяет тщательно контролировать и стабилизировать подачу питания видеокарте. Блок ROG THOR III также может похвастать магнитным OLED-дисплеем, который можно прикрепить как к самому БП, так и в другом подходящем месте.

Источник изображения: OC3D (overclock3d.net)

Технология GaN существует уже несколько лет и обычно используется в компактных и мощных зарядных устройствах для мобильных устройств и ноутбуков, пишет Tom’s Hardware, специалисты которого считают одной из наиболее вероятных причин более медленного внедрения этой технологии на рынке настольных ПК более высокую стоимость МОП-транзисторов из нитрида галлия. Однако по мере того, как с каждым поколением процессоры и видеокарты требуют всё больше энергии, спрос на мощные БП медленно растёт и это стимулирует внедрение GaN-транзисторов в БП для настольных ПК, по крайней мере, в премиум-сегменте.

ASUS является первым массовым потребительским брендом, внедрившим МОП-транзисторы из нитрида галлия в свои блоки питания для настольных ПК, добавили в Tom’s Hardware.