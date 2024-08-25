На коробках должна присутствовать отметка о типе памяти.

Manli представила три новых модели видеокарты GeForce RTX 4070 с видеопамятью GDDR6, сообщает VideoCardz. Одна из них не относится к какой-либо фирменной линейке, модель с маркировкой M2545+N748 получила 2,5-слотовую систему охлаждения в культовом зелёном цвете Manli и пару чёрных вентиляторов.

Источник изображения: Manli, VideoCardz

Две другие видеокарты относятся к линейке Polar Fox, одна предлагает трёхвентиляторную систему охлаждения, другая — двух. Обе видеокарты Polar Fox выполнены в белом цвете: оснащены белыми кожухами системы охлаждения, белыми вентиляторами и белыми бэкплейтами.

Источник изображения: Manli, VideoCardz

В VideoCardz отмечают, что NVIDIA не требует каких-либо специальных отметок на упаковках GDDR6 версий GeForce RTX 4070, однако в случае Manli новые версии можно будет распознать по круглой наклейке с надписью 12 GB GDDR6.

Источник изображения: Manli, VideoCardz

NVIDIA официально представила GeForce RTX 4070 с видеопамятью GDDR6 на этой неделе. Новую версию с более медленной памятью выпустили, чтобы удовлетворить высокий спрос. Оригинальная RTX 4070 оснащается GDDR6X видеопамятью с чипами, работающими на скорости 21 гигабит в секунду (Гбит/с), новая версия оснащается чипами GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с. Оба варианта должны присутствовать на рынке.