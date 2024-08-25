Официальных заявлений нет, но за кулисами обсуждается возможный скорый релиз.

Слухи об игровой консоли Sony PlayStation 5 Pro (PS 5 Pro) ходят на выставке Gamescom 2024, так, один из разработчиков поведал журналисту итальянского ресурса Multiplayer о переносе релиза игры из-за предстоящего выпуска PS5 Pro. Журналисты Wccftech также слышали нечто подобное во время одной из встреч. О выходе PS 5 Pro в этом году инсайдеры говорят уже давно, но официально консоль не подтверждена. По некоторым предположениям отраслевых аналитиков, консоль могут представить и выпустить осенью, как и PS4 Pro в своё время: анонс может состояться в сентябре, запуск — в ноябре.

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В Wccftech собрали основную информацию о возможностях PS5 Pro из предыдущих слухов. Консоли приписывают гораздо более высокую графическую производительность за счёт нового графического процессора, более быстрой памяти и новой технологии масштабирования изображения PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). По мнению одного из разработчиков, обновлённая консоль будет лучше справляться с новыми играми на движке Unreal Engine 5.

В традиционной растеризации производительность графики может возрасти примерно на 45%, а в трассировке лучей ожидают многократного прироста, в 2-3 раза и более. По слухам, масштабирование PSSR основано на алгоритме машинного обучения PlayStation (PSML), поддерживает HDR, не требует обучения для каждой конкретной игры. Для ускорения алгоритмов PSML консоль якобы оснастят нейронным сопроцессором с теоретической вычислительной производительностью около 300 триллионов операций в секунду (TOPS).