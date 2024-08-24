При мощности до 65 Вт «тянет» игры с разрешением 1080p при частоте 60 кадров в секунду.

YouTube блогер ETA PRIME протестировал прототип мини-ПК SOUYO S9 с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 — новинкой из серии Ryzen AI 300 (Strix Point) с процессорными ядрами Zen 5 и Zen 5c, а также интегрированной графикой Radeon 890M с блоками Compute Units (CU) в количестве 16 единиц, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Прототип произвёл хорошее впечатление, хотя и не был лишён проблем, а интегрированная графика достойно справилась с современными играми, показав явное преимущество над процессорами AMD Phoenix предыдущего поколения. Лимит энергопотребления APU был повышен до 65 ватт, компьютер использует оперативную память LPDDR5X-7500.

Источник изображения: ETA PRIME, YouTube

При тех же условиях тестирования аналоги AMD Phoenix требовали выбора профиля FSR более низкого качества или более низкого разрешения, новинка же позволяет играть в 1080p на низких-средних настройках графики и сбалансированном профиле FSR.

Time Spy (GPU): 3792

Steel Nomad: 625

Fire Strike (GPU): 10319

Cyberpunk 2077 1080p, низкие настройки, FSR баланс: 74 FPS

Starfield 1080p, низкие настройки, 50% масштаб, генерация кадров: 78 FPS

Hogwarts 1080p, низкие настройки, FSR баланс : 72 FPS

Mortal Kombat 1 1080p, средние настройки, FSR баланс : 60 FPS

Horizon Forbidden West 1080p, низкие настройки, генерация кадров: 60…70

Ghost of Tsushima 1080p, средние настройки, FSR 3.1 баланс, генерация кадров: 62…73

Red Dead Redemption 2 1080p, низкие настройки, FSR баланс: 76 FPS

Источник изображения: ETA PRIME, YouTube

Среди особенностей мини-ПК SOUYO S9 можно отметить возможность установки трёх твердотельных накопителей M.2 NVMe формата 2280, наличие USB4. При тестировании возникли проблемы с одним M.2 и USB, но к моменту выпуска их должны исправить — компьютер планируют представить через 2,5 месяца. Компания готовит ряд конфигураций с процессорами AMD Ryzen AI 9 HX 370 и менее производительным Ryzen AI 9 365, разным объёмом памяти, от 16 до 64 гигабайт, со скорость ещё не определились — это будет LPDDR5X-6400 или 7500.