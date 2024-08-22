Подсистема питания 16+2+2 с силовыми каскадами на 110 ампер, четыре M.2, Wi-Fi 7, USB 4.

GIGABYTE представила материнские платы с чипсетами AMD 800-й серии, включая плату премиум-класса X870E AORUS Master, сообщает TechPowerUp. Ещё более продвинутой на этом чипсете будет только X870E AORUS Xtreme, которая будет выпущена в дальнейшем.

Источник изображения: GIGABYTE

AORUS Master полностью раскрывает возможности чипсета, плата выполнена в форм-факторе ATX, питается от комбинации 24-контактного разъёма питания ATX и двух 8-контактных разъёмов питания EPS, оснащается цифровой подсистемой питания 16+2+2 с силовыми каскадами на 110 ампер, выполнена на базе восьмислойной печатной платы. Подсистема питания и самый верхний слот M.2 NVMe Gen 5 оборудованы крупными радиаторами из экструдированного алюминия.

Источник изображения: GIGABYTE

Четыре слотам DDR5 DIMM поддерживают до 192 гигабайт памяти со скоростью до 8000 мегатранзакций в секунду и выше, всего на плате присутствует три слота M.2 NVMe Gen 5. Четвёртый слот M.2 NVMe использует PCIe Gen 4 линии чипсета. Остальные слоты расширения: PCIe 5.0 x16 для видеокарты, PCIe 4.0 x4 и PCIe 3.0 x4 (полноразмерные). Помимо слотов M.2 есть четыре порта SATA III.

Источник изображения: GIGABYTE

USB-разъёмы GIGABYTE X870E AORUS Master включают два порта USB4 с пропускной способностью 40 гигабит в секунду (Гбит/с) и возможностью подключения DisplayPort от процессора, четыре порта USB 3.2 10 Гбит/с, четыре USB 3.2 5 Гбит/с. С передней панели корпуса можно подключить два USB 3.2 5 Гбит/с и USB-C 20 Гбит/с. Плата оснащается проводным сетевым 5-гигабитным адаптером на базе Realtek RTL8251B, беспроводным сетевым адаптером на базе Qualcomm QCNCM865 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3. Встроенное аудио использует кодек Realtek ALC1220.