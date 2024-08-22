Вентиляторы с высоким статическим давлением и шлейфовым соединением в цепочку.

SilverStone выпустила новые процессорные системы жидкостного охлаждения класса «всё в одном» NovaPeak ARGB, доступно два варианта с радиаторами типоразмера 360 и 240 миллиметров, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: SilverStone

В числе отличительных черт новинок: прозрачная акриловая крышка насосного блока, под которой располагается геометрически сложная конструкция с логотипом компании и ARGB подсветкой; более долговечный 6-полюсный двигатель насоса; вентиляторы с высоким статическим давлением до 3,4 миллиметров водяного столба, ARGB подсветкой и возможностью соединения шлейфовым кабелем по цепочке. В конструкции используется медный теплосъёмник, камера и радиатор изготовлены из алюминия, пишет TechPowerUp.

Источник изображения: SilverStone

Комплектные 120-миллиметровые вентиляторы вращаются со скоростью в диапазоне от 500 до 2200 оборотов в минуту, создавая воздушный поток до 75,74 кубических футов в минуту (CFM), уровень шума может достигать 33 децибел. Среди поддерживаемых платформ Intel LGA 1851, LGA 1700, AMD AM5 и AM4. К слову, настольную платформу Intel LGA 1851 с первыми процессорами и материнскими платами должны представить и выпустить в этом году, ориентировочно где-то в четвёртом квартале.