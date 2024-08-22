Предлагается временное решение.

Microsoft подтвердила наличие проблем с двойной загрузкой Windows и Linux после августовских обновлений, сообщает Neowin со ссылкой на официальную документацию. Так, после установки обновлений, вышедших в рамках очередного «Вторника исправлений», пользователи, на системах которых параллельно с Windows установлена операционная система семейства Linux, при попытке запуска последней сталкиваются с сообщением, где упоминаются ошибки Verifying shim SBAT data failed и SBAT self-check failed.

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Источником проблемы является Secure Boot Advanced Targeting (SBAT) для блокировки старых и уязвимых менеджеров загрузки. SBAT не предназначен для систем с двойной загрузкой, но после обновления что-то пошло не так и параметры SBAT учитываются, когда этого делать не следует.

Предлагаемое Microsoft временное решение заключается в блокировке установки обновления SBAT, для этого необходимо внести изменения в системный реестр, добавив/изменив один параметр. Сделать это можно с помощью следующей консольной команды:

Reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecureBoot\SBAT /v OptOut /d 1 /t REG_DWORD

Microsoft работает над исправлением.