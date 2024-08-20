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Moleculo
AMD приписывают подготовку Ryzen 5 7600X3D для платформы AM5
Процессор могут выпустить в сентябре.

AMD якобы собирается выпустить 3D V-Cache процессор Ryzen 5 7600X3D в начале сентябре, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера @AnhPhuH в социальной сети X (заблокирована в РФ). Какие-либо дополнительные характеристики инсайдер не называет, тем не менее, можно предположить наличие 102 мегабайт кэш-памяти 3-го уровня: 38 мегабайт в кристалле с ядрами плюс «надстройка» на 64 мегабайта.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

AMD Ryzen 5 7600X3D станет первым 6-ядерным 12-поточным процессором с 3D V-Cache на платформе AM5. Восьмиядерный Ryzen 7 7800X3D за рубежом продаётся по цене около 330 долларов США, поэтому ценник 7600X3D не должен превышать 300 долларов, считают в VideoCardz.

Ранее ходили слухи, что AMD собирается представить осенью процессоры Ryzen 9000X3D, может ли указывать подготовка Ryzen 5 7600X3D на изменения в планах компании, не уточняется. Также можно отметить слухи о подготовке Ryzen 5 5500X3D для платформы AM4. Никакой информации, подтверждающей данные слухи, пока не поступало.

#amd #процессоры
Источник: videocardz.com
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AMD готовит процессор Ryzen 5 7600X3D
В начале сентября должен быть представлен шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 7600X3D
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