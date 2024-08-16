Причём отрыв новинок от предыдущего поколения увеличивается.

Под скрытой учётной записью администратора Windows процессоры AMD Ryzen 7000 и 9000 показывают более высокие результаты в игровых тестах, сообщили авторы YouTube канала Hardware Unboxed, передаёт Neowin.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

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После тестов процессоров новой серии AMD Ryzen 9000 авторы YouTube канала были несколько разочарованы приростом производительности от поколения к поколению и обратились в AMD за комментариями. В компании предположили, что полный потенциал процессоров мешает раскрыть ошибка Windows, связанная с привилегиями учётных записей.

Источник изображения: Hardware Unboxed, YouTube

В Hardware Unboxed повторили тестирование из-под скрытой учётной записи администратора Windows и, похоже, предположения AMD могут подтвердиться: результаты улучшились не только у Ryzen 9000, но и 7000. Так, средняя частота кадров на системе с процессором Ryzen 7 7700X увеличилась на 2,6%, а на системе с Ryzen 7 9700X — на 3,9%. Тестирование в обычной учётной записи Windows с ограниченными правами показало 2,6-процентное преимущество 9700X над 7700X, под учётной записью администратора 9700X быстрее на 3,9%.

В числе других причин, которые могли повлиять на производительность процессоров AMD Ryzen 9000 во время тестов, неправильная установка драйверов чипсета: как минимум, после замены процессора систему надо очищать, а драйвер переустанавливать.