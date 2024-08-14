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Moleculo
ASUS готовит тематическую видеокарту Radeon RX 7000 в стиле Warhammer 40000: Space Marine 2
За основу взяли одну из моделей TUF Gaming.

ASUS готовит ограниченную тематическую серию видеокарт Radeon RX 7000, посвящённую будущей игре Warhammer 40000: Space Marine 2, сообщает TechPowerUp. Журналисты ресурса также отмечают, что AMD официально анонсировала на третий квартал 2024 года новый промо-комплект для покупателей ряда видеокарт из серии Radeon RX 7000 и некоторых процессоров Ryzen 7000, в который кроме упомянутой выше игры Warhammer 40000 войдёт ещё один проект — Unknown 9 Awakening.

Источник изображения: ASUS

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Что касается ограниченной серии ASUS, основой для видеокарты в стилистике Warhammer 40000: Space Marine 2 была выбрана неназванная модель из серии TUF Gaming. Оценив промо-материалы, специалисты TechPowerUp предположили, что это будет одна из топовых моделей, вполне вероятно, Radeon RX 7900 XTX. На прилагаемых изображениях видно, что элементы видеокарты, включая заднюю панель, кожух системы охлаждения и вентиляторы, окрашены в цвета брони космодесантников из вселенной Warhammer 40000. Также на кожухе видеокарты располагаются дополнительные металлические детали, стилизованные под различные элементы брони космодесанта.

Источник изображения: ASUS

ASUS планирует выпустить эту видеокарту 20 августа, в комплект должна быть включена и игра.

#видеокарты #asus
Источник: techpowerup.com
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