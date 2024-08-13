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Moleculo
G.SKILL выпускает комплекты DDR5-6400 CL30 в сериях Trident Z5 (Neo) RGB и Trident Z5 Royal (Neo)
Новая память для платформ Intel и AMD.

G.SKILL выпускает новые комплекты памяти DDR5-6400 c общим объёмом 32 гигабайта (2x16) и задержками CL30-39-39-102. Новые комплекты будут доступны как для платформ Intel, так и AMD. Для платформы Intel комплекты с соответствующими профилями Intel XMP 3.0 появятся в сериях Trident Z5 RGB и Trident Z5 Royal, а для платформ AMD с профилями AMD EXPO — в сериях Trident Z5 Neo RGB и Trident Z5 Royal Neo. Продажи планируется начать в этом месяце.

Источник изображения: G.SKILL

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Модули Trident Z5 RGB и Trident Z5 Neo RGB оснащаются алюминиевыми радиаторами с матовым покрытием и чёрной полосой посередине, на которой нанесён логотип бренда и серии, а покрытие может напоминать рояльный лак. Trident Z5 Royal и Trident Z5 Royal Neo — премиальные серии памяти с полированными блестящими алюминиевыми тепло-распределителями золотистого или серебристого цвета. В верхней части модулей располагается полоса со светодиодами RGB подсветки, в серии Trident Z5 RGB это гладкая полоса, а в Trident Z5 Royal она похожа на россыпь драгоценных камней.

В июле G.SKILL представила серию памяти Trident Z5 Royal Neo специально для платформы AMD AM5, самым быстрым был комплект DDR5-8000, ориентированный на работу с новыми процессорами Ryzen 9000 при делителе контроллера памяти 1:2. В мае были представлены комплекты Trident Z5 Royal Neo для платформы Intel LGA 1700, включая вариант DDR5-8400.

#ddr5 #gskill
Источник: gskill.com
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