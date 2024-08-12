В модульный порт КПК можно установить аналоговый модуль RS-232, модуль KVM, модуль с дополнительными USB-разъёмами, карт-ридер или LTE модем.

Стало известно о первом карманном компьютере (КПК) с процессором AMD Strix Point — это мини-ноутбук трансформер GPD Pocket 4, сообщает VideoCardz со ссылкой на производителя и другие источники. Для устройства уже создан специальный веб-сайт с некоторыми характеристиками, в частности, компьютер оснастят 8,8-дюймовым LTPS-дисплеем с разрешением 2.5K, частотой обновления 144 герц, 97-процентным цветовым охватом DCI-P3 и яркостью 500 нит.

Источник изображения: GPD

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GPD Pocket 4 не позиционируется как игровой КПК, для игр его конечно-же использовать можно, но у него нет геймпада, как у игровых КПК GPD. Устройство оснащается физической клавиатурой, тачпадом и вращающимся экраном, который можно поворачивать на 180 градусов, превращая мини-ноутбук в планшет. Одной из особенностей устройства является модульный разъём, в который можно установить на выбор: аналоговый модуль RS-232, модуль KVM, модуль с дополнительными USB-разъёмами, карт-ридер или LTE модем.

Источник изображения: GPD

Что касается основных характеристик, в основу GPD Pocket 4 ляжет 12-ядерный 24-поточный AMD Ryzen AI 9 HX 370 с настраиваемым TDP в диапазоне 20…28 ватт. Планируются конфигурации с объёмом памяти LPDDR5X-7500 до 64 гигабайт (в максимальной конфигурации 16 гигабайт можно будет выделить под нужды интегрированной графики) и M.2 NVMe SSD накопителем объёмом до 4 терабайт (заявлена совместимость с накопителями объёмом 8 терабайт). Устройство оснастят батареей ёмкостью 44,8 Вт·ч.

Источник изображения: GPD

Когда устройство появится в продаже, пока неизвестно.