Или уже завершила, утверждается, что в Китае их осталось мало.

AMD завершает производство видеокарт серии AMD Radeon RX 6600, сообщает Wccftech со ссылкой на неофициальные данные с китайского форума Board Channels. Машинный перевод с китайского мог несколько исказить смысл сообщения, судя по всему, в массовом сегменте компания смещает акцент на RX 6750 GRE с объёмом видеопамяти 10 гигабайт и RX 7600, RX 6500 XT будет производиться, как минимум, до конца года.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

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Источник не уточнил конкретные видеокарты, производство которых якобы планируют завершить, а также являются ли данные планы глобальными или актуальны только для Китая. В Wccftech полагают, что речь идёт о всех вариантах AMD Radeon RX 6600, т.е. RX 6600, RX 6600 XT и RX 6650 XT. Утверждается, что в Китае запасы RX 6600 на исходе.

Ранее на форуме Board Channels появились сообщения о сворачивании производства видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3060, однако у партнёров компании якобы ещё есть возможность разместить последние заказы, которые будут исполнять партиями в течение нескольких месяцев — считается, что внезапно видеокарты не пропадут. Ещё позже в Сети появился слух о подготовке компанией AMD двух бюджетных моделей в серии Radeon RX 7000: RX 7400 и RX 7300. Возможно, их выпустят в конце жизненного цикла RX 6500 XT.