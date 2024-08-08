Контроллер поддерживает DRAM и обеспечивает скорости до 14,5 ГБ/с.

Контроллер Silicon Motion SM2508 для потребительских PCIe Gen 5 твердотельных накопителей готов к массовому производству, компания ожидает, что SSD на его основе появятся в продаже к концу года, сообщает AnandTech.

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Основные характеристики Silicon Motion SM2508 озвучивались ранее — это 4-ядерный контроллер с поддержкой DRAM-буфера (DDR4 или LPDDR4X), протокола NVMe 2.0, восьми каналов флэш-памяти со скоростью до 3600 мегатранзакций в секунду. По данным компании, контроллер обеспечивает скорости до 14,5 гигабайт в секунду (ГБ/с) на операциях последовательного чтения и до 14 ГБ/с на операциях последовательной записи. На операциях блоками по 4 килобайта производительность оценивается показателем 2,5 миллиона операций ввода-вывода в секунду (IOPS). Контроллер производится по 6-нанометровому техпроцессу.

Специалисты положительно оценивают появление новых PCIe Gen 5 контроллеров и ждут взлёта рынка твердотельных накопителей пятого поколения, объясняя, что появление новых платформенных решений окажет благоприятный эффект как на ценообразование, так и на скорость внедрения. Текущие твердотельные накопители пятого поколения, представленные на потребительском рынке, основаны на контроллере Phison E26.