Сроков и точных характеристик пока не называют.

Судя по новым маркетинговым материалам OneNetbook, компания готовится представить под брендом ONEXGPU новую внешнюю видеокарту на базе мобильной Radeon RX 7800M с графическим процессором Navi 32, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Официально компанией AMD данная видеокарта не представлена, но необходимость в ней есть — модель должна заполнить большой разрыв в мобильной линейке видеокарт RDNA 3 между различными вариантами Radeon RX 7600M, RX 7700S на базе Navi 33 и RX 7900M на базе Navi 31. На данный момент в OneNetbook отбирают тестеров для проверки и оценки устройства.

Судя по всему, устройство справа на столе и есть новая внешняя видеокарта.

Источник изображения: OneNetbook, VideoCardz

Анонсированный в начале осени прошлого года графический процессор AMD Navi 32 используется в настольных игровых видеокартах Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT. В полной конфигурации этот GPU предлагает 60 вычислительных блоков Compute Units (CU), что является очень большим преимуществом над 32 блоками CU, доступными в Navi 33. Также Navi 32 поддерживает 256-битную шину видеопамяти, что позволило оснастить настольную RX 7800 XT 16 гигабайтами GDDR6. Энергопотребление настольных видеокарт с Navi 32 находится на уровне около 260 ватт.

Источник изображения: VideoCardz

В VideoCardz полагают, что выпустить новую внешнюю видеокарту могут вместе с появлением портативных игровых устройств на базе процессоров AMD Ryzen AI 300. Несмотря на то, что эти APU оснащаются довольно производительной интегрированной графикой RDNA 3.5, дискретная видеокарта с графическим процессором Navi 32 всё равно будет намного быстрее. Это позволит значительно увеличить графическую производительность портативных устройств и ноутбуков, в частности, в стационарном режиме.

Также в VideoCardz отмечают, что AMD прочно заняла нишу портативных игровых устройств и внешних видеокарт, NVIDIA подобных решений не выпускает.