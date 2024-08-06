Начали с модулей на 12 и 16 гигабайт.

Samsung Electronics объявила о начале массового производства LPDDR5X памяти в корпусе толщиной с ноготь, 0,65 миллиметров, что примерно на 9% меньше толщины памяти прошлого поколения. Как заявляет компания, это самый тонкий корпус в отрасли, внутри находится 4-слойный модуль 12-нанометровой LPDDR5X общим объёмом 12 или 16 гигабайт.

Источник изображения: Samsung Electronics

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Меньшая толщина корпуса памяти позволит освободить больше пространства внутри самого устройства, смартфона, к примеру, что в свою очередь должно улучшить температурный режим работы памяти. В Samsung подсчитали, что термостойкость рассматриваемой памяти примерно на 21,2% лучше, по сравнению с прошлым поколением.

Уменьшить толщину корпуса удалось за счёт оптимизации печатной платы, применения новой формовочной смеси (эпоксидного формовочного компаунда), обратной притирки и других технологий.

Источник изображения: Samsung Electronics

Samsung Electronics видит большой спрос на быструю, энергоэффективную память с большой плотностью размещения и разрабатывает более ёмкие варианты, планируя представить в будущем память с 6- и 8-слойными модулями объёмом 24 и 32 гигабайта в тонком корпусе.