Вероятно, ошибка, тем не менее, различные слухи указывают на подготовку новой серии видеокарт NVIDIA.

На странице нового безвентиляторного блока питания Cooler Master X Silent Edge Platinum 850 в зарубежном интернет-магазине Amazon заметили упоминание видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090, сообщают Wccftech и VideoCardz.

Источник изображения: Ryutaro Uozumi, Unsplash

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Рассматриваемый блок питания соответствует стандарту Intel ATX 3.1 и оснащается одним 16-контактным (12+4) разъёмом питания 12VHWPR с поддержкой видеокарт мощностью до 450 Вт. Также для подключения видеокарт дополнительно предусмотрено четыре 8-контактных (6+2) разъёма питания. В VideoCardz отмечают, что 16-контактный разъём питания на самом деле должен соответствовать новой доработанной спецификации 12V-2x6.

Источник изображения: Amazon и Wccftech

Действительно ли блок питания поддерживает NVIDIA GeForce RTX 5090 или это опечатка, непонятно, видеокарта ещё не анонсирована и нет никакой официальной информации о сроках выпуска данной модели, как и в целом новой серии RTX 50, поэтому доверять информации не стоит. Тем не менее, серию RTX 50 явно готовят к дебюту в обозримом будущем.

За прошедшие месяцы прогнозы инсайдеров неоднократно изменялись, сначала ходили слухи о том, что в этом году представят RTX 5090, потом, что RTX 5080 и 5090, теперь же наиболее вероятным временем презентации считается CES 2025 в начале следующего года. Из других слухов: поддержка GDDR7, 28 гигабайт видеопамяти на 448-битной шине у флагманской RTX 5090, разработка видеокарты класса TITAN.